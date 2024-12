Tanel Kiik märgib, et Venemaa hübriidrünnakud ei tohi kahjustada Eesti inimeste ja ettevõtete toimetulekut ja seetõttu tuleb vähendad võrgutasu tarbijatele 50 protsendi võrra, et leevendada Estlink 2 lõhkumisest tulenevat elektrihinna tõusu.

Kiik arvab, et riik peaks kompenseerima eratarbijatele ja ettevõtetele vähemalt 50 protsenti võrgutasust 2025. aasta jaanuarist märtsini, et leevendada hinnatõusu mõju talvekuudel. «See on praktikas ennast tõestanud meede, mida kasutasime ka 2021/2022 kütteperioodi ajal, et Venemaa põhjustatud energiakriisiga paremini toime tulla.»