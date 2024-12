Põhjala ja Balti välisministrid: kriisist väljumiseks tuleb Gruusias kaaluda uute valimiste korraldamist

«Gruusia inimesed on tänaseks juba kuu aega tänavatel meelt avaldanud, näidates selgelt oma vastumeelsust sellele, et võimupartei tüürib nende riiki eemale demokraatiast, euroopalikest väärtustest ja eurointegratsioonist,» ütles Tsahkna. «Paraku oleme tunnistajaks rahumeelsete protestide jõhkrale mahasurumisele ja inimõiguste rikkumisele. Gruusias valitseva tõsise olukorra tõttu kutsun koos oma Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi kolleegiga Gruusia võimuparteid üles tegutsema selle nimel, et taastada Gruusia inimeste usaldus riigi demokraatlike institutsioonide vastu.»