Zelenskõi sõnul valmistab USA ette olulist otsust Ukraina toetuseks

«Ma tean, et ettevalmistamisel on USA oluline otsus Ukraina toetuseks, mille kohta ootame ametlikku teadet juba homme. Loodame olulisi abipakette meie sõdalastele. Tegemist on meetmetega, mis on Ukrainat tõhusalt kaitsnud läbi nende sõja-aastate. Selle toetuse eesmärk on praegu tugevdada stabiliseerimispüüdlusi rindel,» rääkis riigipea.