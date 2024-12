Tugev tuul viis paljudest kodudest elektri

Kõige rohkem on rikete tõttu majapidamisi vooluta Põlvamaal ja Pärnumaal, vastavalt 822 ja 299. Lääne-Virumaal on elektrita 255 majapidamist.

«See number on väike,» kommenteeris Elektrilevi pressiesindaja Kristi Reiland. Tema sõnutsi on aktiivseid rikkeid 21 ja need on põhjustatud tugevast tuulest.

«Toimetame suurte jõududega. Väljas on 28 brigaadi. Tuul on raugemas, loodame elektri õhtuks tagasi tuua,» ütles Reiland. ​

Aastalõpu ilm on keskkonnaagentuuri sõnul tormine. Rannikualadel on tuul paisunud tormiks.

Ööl vastu teisipäeva on Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ilm. Lõuna pool on ilm aga pilves selgimistega ja mitmel pool sajab lund ja lörtsi, Liivi lahe ümbruses ka vihma. Puhub läänekaaretuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +3 kraadi. Teedel varitseb libeduseoht. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi, kohati tuiskab. Puhub läänekaaretuul 5–10, puhanguti 13 m/s, rannikul lääne- ja loodetuul 7–13, puhanguti 17, põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub saartel lõunakaarde. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.