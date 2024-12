Ilutulestiku rakett tabas meest näkku

Päästjad selgitasid välja, et maasse torgatava varrega raketti oli lastud käest ja see tabas laskjat näkku. Kiirabi võttis põletushaava saanud mehe enda hoole alla.

Päästeamet juhib tähelepanu, et rakette ei tohi kunagi käest lasta, vaid need tuleb enne laskmist panna kindlalt püsti nii, et raketi teekonnale ei jääks ühtegi takistust. Peale raketi süütamist tuleb kiiresti eemalduda. Täpsemad ohutusjuhised on kirjas ilutulestikuga kaasas olevas juhendis, millega tutvumine on enne selle kasutamist kohustuslik.