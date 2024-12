FOTOD Kaitsevägi sai kätte uued taktikalised veokid

Volvo 44R ja 66R veokid on ehitatud keerulistel maastikel ja ilmastikutingimustega toimetulekuks ning neid saab hõlpsasti kohandada erinevateks ülesanneteks, sealhulgas varustuse ja personali veoks. Lisaks on neil tänapäevased ohutustehnoloogiad, mis tagavad juhi turvalisuse ja sõidukite töökindluse ka keerulistes oludes. Samuti on veokid varustatud moodsate juhiabisüsteemidega, mis vastavad tsiviillogistika standarditele, muutes nende hoolduse lihtsaks ja kulutõhusaks.