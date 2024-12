Vend Matthew: eestlased on väga avatud südamega inimesed

Kohila baptistikoguduse pastor Erki Tamm põhjendas, miks on Taizé üritus Eestile väga oluline: «Me saame midagi jagada ja saame ise väga erilise kogemuse. Meil olid koguduses poolakad, leedulased, sakslased ja sloveenid, nad jagasid oma lugusid ja see avardab meie maailmapilti. Kogeme seda, et oleme ühe isa lapsed, oleme jumala lapsed ja leiame väga kiiresti ühise meele ja keele. Teiseks annab see ühiskonnale veel kord teadmist, et palve muudab alati. Isegi siis, kui me ei näe, kuidas see toimib, aga ma usun, et need ühised palved Tondiraba hallis, kus osalesid ka tuhanded inimesed kohapealsetest kogudustest, mõjutavad Eesti vaimulikku atmosfääri. Siin peavad kristlikud sündmused olema piisavalt suured, et neid märgataks, ja kui juba märgatakse, hakkavad inimesed küsima ja mõtlema kristlike väärtuste üle. Meil on võimalus teha valikuid, ja usk aitab lisada lootust praeguses väga segases maailmas. Usk isikulisse jumalasse ja suhe temaga annab jõudu elada ja säilitada terve mõistus.»