Kui kaitseministeerium nelja-aastase arengukava raames suvel otsustas, millised kaitsevõime arendused jäävad ootele, selleks et prioriteedina saaks kaitsevägi osta rohkem laskemoona, siis muu hulgas otsustati pausile panna 30-aastase laeva Pikker asendamine 27 miljoni euro eest. Ka endine mereväe ülem Jüri Saska meenutab, et uue laeva ostmine oli erinevates tabelites sees, kuniks suvel ühel hetkel see neist kadus.