Suuremad linnad asendavad ilutulestiku valgusetendustega

Tallinnas tervitatakse uut aastat kontserdi ja valgusetendusega, linn ei ole ilutulestikku juba mitu aastat korraldanud. 31. detsembril kell 23 Vabaduse väljakul algaval kontserdil on võimalik osa saada Eesti ühe hinnatuma muusiku ja produtsendi Raul Ojamaa koostatud spetsiaalsest muusikalisest rännakust, milles astuvad lavale Alika, Anett, Maris Pihlap ja Duo Ruut. Programmile lisavad üllatuselemente tsirkuseartistid Grete Gross ja Laura Kivistik kiikedel ja zipline’il. Kell 23.50 algab visuaalset ja emotsionaalset elamust pakkuv unikaalne valgusetendus. Ojamaa loodud muusikaline taust on mõeldud spetsiaalselt valgus-show’ jaoks ja selle põhjal on programmeeritud kogu visuaalne lahendus.