Mõnes ministeeriumis on preemiad ette nähtud vaid suure panusega töötajatele, teistes suurele osale kollektiivist. Üheteistkümnest ministeeriumist seitsmes, kus lisatasude summa on juba teada, makstakse töötajatele kokku umbes 2 870 000 eurot.

Suurimaks kujunes tulemustasude summa välisministeeriumis. Sealne meediasuhete büroo direktor Liisa Toots ütles, et viimased aastad on kriisiderohked ning tulemustasu on andnud võimaluse tunnustada töötajate silmapaistvat panust ministeeriumi tegevuste edendamisel. Tema sõnul ei saa tulemustasu igaüks, selle määramisel arvestati inimese konkreetset panust.