Zelenskõi kehtestas Ukrainas uue tähtpäeva

Märgitakse, et sellise päeva tähistamine peab olema loodud selleks, et tugevdada Ukraina rahva ühtsust ja harmooniat, kinnitada Ukraina rahvuslikku ja kodanikuidentiteeti, edendada põlisrahvaste ja rahvusliku kultuurilise mitmekesisuse vaba arengut. Ukraina vähemuskogukondi tuuakse esile, et näidata austust nende panuse eest Ukraina riikliku suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmisse, relvastatud võitlusse agressorriigi vastu.