GALERII Mitmel pool algas kauaoodatud lumesadu, uusaastaöö tuleb keeruliste teeoludega

«Esmaspäeval (6. jaanuaril) jõuab Põhjamerele väga aktiivne madalrõhkkond ja selle idaserv jõuab päevaks Baltimaade kohale. Öösel sajab kohati, päeval laialdasemalt lund, kuid sajukogused on tänastel andmetel väikesed. Tuul on öösel nõrk, päeval pöördub kagusse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -7, kohati -10, päeval tõuseb 0 kuni -4 kraadini.»

Transpordiamet soovitab aastavahetusel liiklusesse mitte minna

Transpordiamet teatas, et ehkki teehooldajad üle Eesti on valmis libedusetõrjeks ning sahkamiseks, tuleb siiski arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur.

Transpordiamet soovitab inimestel võimalusel täna öösel liiklusesse mitte minna: «Kui liiklemist edasi lükata ei saa, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda sõitudeks oluliselt rohkem aega kui tavapäraselt. Saju aladel tuleb vähendada oluliselt lubatud sõidukiirust, hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa pikenemisega.»

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega: «Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.»