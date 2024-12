Lõpuks riiklikule rahastusele jõudev vähiravim lisab lootust umbes 30 inimesele

Novembris välja saadetud Tervisekassa pressiteade kõlas liiga hästi, et olla tõsi: «Alates 2025. aasta 1. jaanuarist hakkab Tervisekassa rahastama ravimit trastuzumabderukstekaan (Enhertu), pakkudes Eesti patsientidele uuenduslikku ja elutähtsat võimalust rinnavähi raviks,» öeldi selles. «Ravimit kasutatakse täiskasvanud patsientide raviks, kellel on diagnoositud kaugelearenenud või metastaatiline HER2-positiivne rinnavähk ja kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe HER2-vastase ravikuuri.»

Tõde on veidike teine: uudset ravimit, mis võib haiguse arenemist aastaid edasi lükata, hakatakse kinni maksma osale neist rinnavähipatsientidest, kes on varem saanud täpselt ühe varasema HER2-vastase ravikuuri. Seega mitte «vähemalt ühe», vaid minimaalselt ja maksimaalselt ühe; sugugi mitte näiteks kaks, kolm või neli. Mis sest, et annetajate toel peale pandud trastuzumabderukstekaaniravi võib olla just neid patsiente tõestatult aidanud.