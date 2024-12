President jättis maapõueseaduse täiendused välja kuulutamata

Riigipea leiab, et kui seadusandja eesmärk on vältida vahepealsel ajal kaevanduslubade andmist, mis võiksid piirata tulevast kliimapoliitikat, siis saaks selle eesmärgi saavutada ka nii, et sõnastatakse sisulised kriteeriumid, millest lubade andmisel peab lähtuma.

President tõi esile, et maapõueseaduse järgi keeldutakse juba praegu kaevandusloa andmisest, kui sellega kaasneb keskkonnaoht, mida ei ole võimalik vältida. Riigikohus on rõhutanud, et kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamisel peab haldusorgan arvestama ka keskkonnakaitse eesmärkidega, mis on püstitatud riigisisestes strateegilistes dokumentides.

Samuti on riigikohus leidnud, et kui kavandatav tegevus tooks kaasa tagajärjed, mille tõttu ei ole võimalik kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärke saavutada, oleks sellel tegevusel kindlasti oluline keskkonnamõju ning tuleks asuda selgitama, kas sellist mõju on võimalik piisavalt vältida või leevendada.

Riigipea möönis, et neid nõudeid pole võimalik rakendada, kui kliimapoliitilisi eesmärke pole isegi sõnastatud. Ta juhtis tähelepanu valitsuse esindaja selgitusele riigikogu keskkonnakomisjonis, et kaevelubade menetlusi ei saa jätkata, kuni pole kliimaseaduse sätete sõnastust.

«On põhimõttelise tähtsusega küsimus, kas sellises olukorras peab looma tingimused õigushüvede kaalumiseks keskkonnalubade andmisel või saab juba alanud menetlused peatada seni, kuni seadusandja ise on õigushüvesid kaalunud,» leidis riigipea.

«Põhiseaduse järgi on õiguste ja vabaduste tagamine nii seadusandliku kui ka täidesaatva võimu kohustus. Leian, et see hõlmab kohustust luua tingimused kehtivate seaduste täitmiseks ja nendega antud õiguste kasutamiseks. Kuna praegusel juhul annaks see ka võimaluse saavutada seadusandja eesmärgi, pole täiendav piirang kaevelubade taotluste menetlemise peatamise näol vajalik,» märkis president Karis oma otsuses.

Riigipea peab vajalikuks seadust riigikogus uuesti arutada ja otsustada ning viia see kooskõlla põhiseadusega.