Kuigi tunne, et Simsoni aeg Keskerakonnas saab läbi, tekkis juba pärast 2023. aasta kongressi, kus Kõlvart alistas juhiduellis Jüri Ratase, siis vahepeal tekkis tal lootus, et «võibolla on Keskerakond ikkagi jätkuvalt Kadrile oluline». Ta lisas: «Aga tema viimased signaalid andsid mõista, et ta kavatseb lahkuda. See on olnud aja küsimus.»

Millel see vahepealne lootus põhines? «Ma olen lähtunud sellest, et Kadri on otsekohene inimene. Ja kui ta esialgu rääkis, et ei kavatse erakonnast lahkuda, siis ma lootsin, et see on siiras sõnum tema poolt. Aga tõenäoliselt päris nii see ei olnud. Samas ta ei halvustanud väga aktiivselt Keskerakonna mainet nagu tegid mõned teised endised erakonnakaaslased. Lõppkokkuvõttes, kui Keskerakond talle ei sobi, siis ei ole midagi teha.»