Politsei jälgib aastavahetusel tähelepanelikult suuremaid üritusi ja liiklust

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Hannes Lember ütles Postimehele, et politsei on kaardistanud need suuremad avalikud üritused, kuhu inimesed aastavahetust tähistama kogunevad ning on seal kohal või pisteliselt patrullimas, et tagada turvalisus.

«Pühade perioodil on meie tähelepanu suunatud liikluse rahustamisele. Oleme viimastel nädalatel kontrollinud kümnete tuhandete autojuhtide kainust ning jätkame ka lähipäevil suurendatud jõududega liikluses nii autojuhtide kainust kui ka kiirust kontrollides,» ütles Lember.

Ta lisas, et aastavahetusel on tavapärasest enam avaliku korra rikkumisi ning paraku kasvab ka lähisuhtevägivalla juhtumite arv. Kui tavapäraselt antakse politseile teada paarikümnest lähisuhtevägivalla juhtumist päevas, siis pühade ajal on see number poolesaja ringis.

«On oluline politseile teada anda juhtumistest, kus inimeste elu ja tervis on ohus. Seda eriti lähisuhtevägivalla puhul, kus kannatanul ei pruugi olla võimalust ise abi kutsuda. Siin on oluline roll lähedastel ja ka naabritel - kui kuuled või näed, et keegi võib olla ohus või vajada abi, siis anna sellest kindlasti teada helistades hädaabinumbril 112. Helista isegi siis, kui kahtled, kas tegu on koduvägivallaga,» lausus operatiivjuht.

Ta nentis, et peamine ühine nimetaja suure osa väljakutsete puhul, kuhu politsei reageerib, on alkohol.