Roolijoodikuid pelgav Bolt paneb aastavahetuseks autorenditeenuse kinni

Bolt Drive'i Eesti juht Maksim Palonen märkis, et aastavahetuse öö on täis rõõmu ja tähistamist, kuid tihti käib sellega kaasas alkoholi tarbimine. Piirame sel ööl Bolt Drive'i teenuse kättesaadavust, et ennetada võimalikke õnnetusi. Palume klientidel sellesse mõistvalt suhtuda,» ütles Palonen.