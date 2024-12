«Ma arvan, et Kadri on väga põhjalik inimene ja ta kaalus selle otsuse läbi,» vastas aasta alguses Keskerakonnast lahkunud Ratas küsimusele, kas Simsoni lahkumine alles nüüd tuli talle üllatusena. «Nii nagu ta ka täna oma teates ütles, siis ega see ei ole mingi rõõmupäev. Ta on selles erakonnas olnud 1990ndate keskpaigast, seda erakonda väga palju ehitanud ja neid väärtusi kandnud. Kadri on kahtlemata Eestis üks tugevamaid poliitikuid ja ma arvan, et see viimane mõte, mis ta ütles, et ta ei ole lõplikult poliitikast kadunud - ma loodan, et ta ühel hetkel otsustab Eesti poliitikasse tagasi tulla. Kindlasti Eesti poliitika teda vajaks.»

Ratas usub, et praegu Keskerakonda juhtivad inimesed, kes on erakonnaga liitunud kas hiljuti või näiteks kümmekond aastat tagasi, ei saagi mäletada Keskerakonna juuri ja põhiväärtusi. «Kadri Simsoni lahkumisega on kaks asja läinud. Üks on tugev eestlaste toetus - nii palju, kui seda oli. Teine on Keskerakonna tekkehetke ja ajalooline mälu, et milline on Keskerakond olnud. Tänased liidrid seda kindlasti ei tea. Ei tea seda (Mihhail) Kõlvart, ei (Jaan) Toots, ei (Lauri) Laats ega (Jaak) Madison.»

Ratas lisas, et Keskerakond on ajalooliselt olnud Euroopa-meelne ja nende väljaastumine Euroopa liberaale koondavast ALDEst on hiljutise nihke ilmekas näide. «Kuna ma olen seal erakonnas nii kaua olnud, siis ma loodan, et Keskerakonnal on tulevikku. Aga see sõltub ikkagi juhtidest ja sellest, kas erakonda hoitakse koos või erakond laguneb. Eeskätt peab vaatama peeglisse erakonna esimees ja juhtkond.»