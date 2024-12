Tänavu on päästjad saanud pürotehnikaga seoses üle 60 väljakutse

Päästeamet rõhutab, et pürotehnilist toodet tuleks osta vaid luba omavalt edasimüüjalt, mitte suvaliselt inimeselt turult, tänavalt või internetist. Pürotehnilisel tootel peab olema CE-märgistus ja kasutusjuhend, lisaks peab pakend olema väliste vigastusteta. Kui pärast ilutulestiku soetamist jääb silma, et tootel on mõlgid või näiteks veekahjustused, siis tuleb see ostupunkti tagastada.

Enamus pürotehnilisi tooteid on mõeldud kasutamiseks vaid täisealistele – vanusepiirang on märgitud iga toote pakendil.

Mitte mingil juhul ei tohi pürotehnikat ise ümber ehitada. Paugutamiseks tuleb valida sobiv ja ohutu koht, kaugel hoonetest ja sõidukitest, ning aeg. Pürotehnika tuleks toestada näiteks lume või liivaga, et toote süütamisel tekkinud reaktsioonide jõud ei paiskaks raketti kummuli. Ilutulestikule tule andmiseks piisab ühest inimesest. Tuleb jälgida, et teised seltsilised oleksid sel hetkel võimalikult kaugel. Toote kohale ei tohi kummarduda ning tuleks taganeda kohe, kui see on süüdatud. Kui peale pürotehnika süütamist see ei rakendu, tuleks oodata vähemalt 15 minutit enne tootele lähenemist.