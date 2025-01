Imbi Paju sügisesest kohtumisest Arnold Rüütliga: rääkisime Eesti Looduskaitse Seltsi loomisest okupeeritud Eestis

«Head teed teispoolsusesse, Arnold Rüütel!» kirjutas Paju ja meenutas, et tal on väga hea meel, et käis sügise alguses Arnold ja Ingrid Rüütlil külas. Seda eelkõige seepärast, et küsida temalt, kuidas oli võimalik, et 1966. aastal loodi okupeeritud Eestis Eesti Looduskaitse Selts ja edendati rohelist maailmavaadet. «Selle eksistentsiaalse küsimuse esitas mulle Botaanikaaias toimunud saates Anu Saagim koos Maria Baydariga ja ma tahtsin rääkida inimesega, kes oli tollal paljude otsuste juures ja tollasele võimule lähedal.»

«Mul on väga hea meel, et ma sain Arnold Rüütliga sel teemal rääkida. Ta ütles, et see, et 1966. aastal Eesti Looduskaitse Selts loodi, tulenes sellest, et selleks ajaks oli veel iseseisva Eesti kultuuri ja mälu inimestes veel nii tugev ning Nõukogude repressioonid ja ajupesu polnud seda veel tumestanud. Eesti Vabariigi aegne looduskaitse, loodushoiu, kodu kaunistamise, kooliaedade kaudu taimedega suhtlema õppimine ja sedakaudu eestlastesse ettevõtlikkuse sisendamine ja selleks julgustamine - need hoiakud ja arusaamad elasid justkui eestlaste vereringes ja panid tegutsema. Omaalgatuslik ühistegevus oli 1930ndatel eriti hoogne ja see jätkus kõigele vaatamata ühel või teisel moel okupeeritud Eestis ja selle näiteks on Eesti Looduskaitse Seltsi loomine, millele panid aluse 150 inimest. See oli Eesti hoidmise küsimus,» kirjeldas Paju.