Siim Kallas Arnold Rüütlist: ta saanuks laulva revolutsiooni ajal väga palju halba teha, aga ta ei teinud seda

Siim Kallas oli aastatel 2002–2003 peaminister ehk ajal, kui Rüütel oli president. «Ajasime oma asja ning mingeid tülisid ei olnud,» ütles Kallas. Küll aga oli Kallase sõnul väga tähtis see, et Rüütel avaldas Euroopa Liiduga liitumise referendumi eel toetust liitu astumisele. «Mina ning mu erakond ajasime oma rida ja ma olin ise ka Euroopa leeris nii intensiivne kui vähegi võimalik. Aga see, et ühel hetkel Arnold Rüütel võttis otsustavalt sõna ja toetas liitumist, oli väga tähtis. Minul ei olnud sellega erilist pistmist, tal olid lihtsalt omad vaated ja neid ta sellega väljendas.»