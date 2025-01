Hussar: Rüütel oli president tervele Eestile

«Kümnetest kohtumistest on mul isiklikult enim meeles üks külaskäik Rüütlite Kadrioru koju ning intervjuu eelmise aastatuhande lõpust. Kui päevapoliitiline usutlus oli lõppenud, hakkasime president Rüütliga arutama nende pere lemmiklooma tähelepanust tõukudes koerte ja täpsemalt spanjelite üle,» meenutas Hussar. «Põhjalikkus, millega Arnold pere lemmiklooma mõtestas, oli seejuures muljetavaldav. Nii tõi ta välja, et need koerad armastavad mängu ja liikumist, on sõbralikud ja hoiavad lapsi ja mis peamine – on ka intelligentsed. Ning lisas, et kui vaid üks pahupool välja tuua, siis see, et see koeratõug on vastuvõtlik haigustele ja põhjus peitub tõenäoliselt tõu ülearetamises. See on mõneti väike seik täna, mil vaatame tagasi tema pikale eluteele, kuid samas tuletab meelde, et Arnold Rüütlil oli oluline roll ka Eesti maaelu vedamisel nii EPA rektori kui ka põllumajandusjuhina. Keskendumine maaelule ja maainimeste märkamine pani paljusid ütlema, et Rüütel oli maarahva president, kuid tema tegevus Eestile pöördelistel aegadel lubab pigem öelda, et Rüütel oli president tervele Eestile.»