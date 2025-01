Ihukaitsjana 1990. aastal Soomes käinud Rahumägi meenutas, kuidas ta Arnold Rüütlile moeka Volvo rentis

«Meie aga, noored kotkad, Rüütli ihukaitsjad, nautisime olukorda täie raha eest. Panime rahad kokku, natuke laenasime Soome tuttavatelt juurde ja rentisime oma raha eest selleks tähtsaks puhuks Arnoldile uue moeka Volvo 940, et Arnold saaks väärikalt ja staatusele kohaselt Soome presidendilossi minna,» kirjeldas Rahumägi tollast reisi. «Tumedaid ülikondi meil ei olnud, kuskilt Helsinki kaltsukast ostsime endale mingid linased pintsakud juurde, et presidendi ihukaitse mõõdu välja annaks, ja põrutasime pidulikult kohale. Kõik nägi päris välja ja Soome presidendi lossist mööda käijad küsisid, kes see tähtis külaline on, sest uudistest polnud midagi kuulda. Me ütlesime tähtsalt, et Eesti president ja soomlased ajasid silmad punni. Uhke tunne oli.»