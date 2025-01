«Kahtlemata oli Arnold Rüütli suureks teeneks Eesti ühendamine hetkeil, kui oli vaja rahvahääletusel otsustada Euroopa Liiduga liitumine. Toona oli palju neid, kes kahtlesid ning president Rüütel aitas luua neis usaldust muutuste vastu. Euroopa Liidu suhtes olnud ebakindlus tulenes hirmust, et elu ei pruugi paremaks minna ja seda kannustas tõsiasi, et taas vabaks saanud Eestis ei käinud kõigi käsi nii hästi kui varem unistati,» kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

Läänemetsa sõnul tulenes Arnold Rüütli sõna kaal Eesti rahva jaoks tema varasemast tööst ja kogemusest. «Eelkõige aga tema veendumusest, et elu tuleb hoida igas Eestimaa nurgas, et iga pere toimetulek ja lapse tulevik on oluline, sest kodust algab Eestimaa,» märkis Läänemets.