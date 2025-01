Hussar ütles oma uusaastatervituses, et mitte Pika Hermanni torni pikkus või Paksu Margareeta vööümbermõõt pole need näitajad, mis meile südamerahu ja kindlust loovad. «Olulisemad on sisemine kindlustunne, veendumus, et meie kodu, kultuur ja eluviis vajab kaitsmist, sest oleme õigel teel,» ütles ta.

Hussari sõnul saab kindlustunne põhineda mitmel komponendil, millest peamine on turvaline arengukeskkond, mis arvestab meie kõikide vajadusi. Eesti riigi kasvamise ja õitsemise nurgakivideks on tema sõnul poliitiline ja majanduslik stabiilsus, arvukad sõprus- ja liitlassuhted, energeetiline enesemääramine ja efektiivne hariduselu.

«Eelmisel aastal läksime lõplikult üle eestikeelsele haridusele ja likvideerisime viimase suure nõukogude okupatsiooni jäänuki meie ühiskonnas. Nii saame täna ehitada ühtset Eesti kooli, kus kedagi ei jäeta maha, andekaid aidatakse veel kaugemate kõrgusteni ning keskmistele antakse maailma keskmisest palju paremal edetabelikohal olevaid teadmisi,» ütles Hussar ja lisas, et just selline süsteem võiks olla meie enesekindluse ja sisemise rahu keskmeks.

Energeetilises enesemääramises on tema sõnul astuda veel viimane samm ja desünkroniseerida end Venemaa võrkudest. «Selle sammu me astume veebruaris Eesti Vabariigi sünnipäeva auks ära. Ilma igasuguse kõhkluseta! Ning hoolimata sellest, et Vene varilaevastiku alused üritavad taas kord meid provotseerida alandlikkuse suunas, lohistades oma ankruid meie ja liitlastevaheliste kaablite katkitegemiseks. Seegi tegevus lõpetatakse käesoleval aastal resoluutsete vastusammudega,» ütles Hussar.

Riigikogu esimees avaldas kahetsust, et eelmisel aastal ei täitunud meie suurim lootus ning Ukraina võitu agressioonisõda pidava Venemaa vastu ei saabunud. «Sellepärast on meie kohus seista vabadussõda pidava Ukraina kõrval ka alanud aastal, neid igakülgselt toetada, veenda sellessamas ka oma partnereid ning teha seda kõike kuni sõja võiduka lõpuni ja rahuni. Rahuni, mis on sõlmitud president Volodõmõr Zelenskõi sõnastatud tingimustel,» ütles Hussar. «Ainult selline lahendus annab meile kindlustunde, et Venemaa imperialistlik soov valitseda teiste riikide ja rahvaste üle saab jäädava lõpu. Kuni see ei ole juhtunud, kõnnib sõja vari ka meie kõrval.»

Hussar märkis, et Eesti on täna tugev ja enesekindel. «Me teame, kuidas tulla toime ka keeruliste olukordadega, me teame, kuidas teha julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid. Meie tahe, tarkus, teravmeelsus ja ka taktitunne olgu need tunnussõnad, millest juhindudes ka alanud 2025. aastal ehitame oma kodu,» ütles ta uusaastatervituses.