Frankenburg palkas Euroopa esiraketieksperdi

Bappert alustas oma 30-aastast karjääri raketiarenduses Luftwaffes, seejärel on ta töötanud erinevate raketiprogrammide raames nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides. Enne Frankenburgiga liitumist töötas ta DIEHL Defence ettevõttes õhutõrjesüsteemide kallal ning aitas ettevõttel kahe aasta jooksul müüa oma tooteid mitme miljardi euro väärtuses.

«Bappert on Euroopa suurim raketitalent. Seda me sihimegi, kui arendame tehnoloogiat, mis aitab sõda võita,» ütles Frankenburgi tegevjuht Kusti Salm. Bappert lisas: «See, mida Frankenburg üritab teha, on raketitööstuse tulevik. Ühtlasi on see ainus tõeline tööstusstrateegia, mis tagab Euroopasse vabaduse ja õitsengu. Seetõttu ma olengi siin.»

Uue töökoha tõttu Eestisse kolival Bappertil on esimene tööpäev täna.

Frankenburg Technologies on asutatud 2024. aastal ja tegutseb Eestis, Lätis ja Ukrainas. Ettevõtte omanikeringi kuuluvad Taavi Madiberk (70,32%), Margus Linnamäe (25,97%) ja Marko Virkebau (3,7%).

Andreas Bappert Foto: Frankenburgi Linkedin

Postimees kirjutas novembris, et Frankenburg Technologies hakkab rakette droonide allatulistamiseks tootma Lätis. Nimelt mängib Frankenburgis olulist rolli raketikonstruktor Andrejs Puķītis, kes on juba varem üliõpilastega töötades loonud prototüüpe, sealhulgas selliseid, mis on jõudnud enam kui kilomeetri kõrgusele.

Detsembris teatas Frankenburg, et nad alustavad uuel aastal enda väljatöötatud õhutõrjerakettide katsetamist Ukrainas. «Tehnoloogia on paljulubav ja uuel aastal alustame selle katsetusi Ukrainas,» ütles Frankenburg Technologiesi tegevjuht Kusti Salm ERRile. Tema sõnul on kokkulepe katsetusteks olemas ning ettevõtte tehnoloogia on pälvinud laialdast tähelepanu.