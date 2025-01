Pühade ajal vajas vägivaldse lähedase tõttu haiglaravi mitu inimest

Kui 2023. aasta jõulupühade perioodil registreeriti politsei- ja piirivalveametis (PPA) lähisuhtevägivalla teateid viie päeva jooksul 241, siis äsja möödunud jõuludel saadi nelja päeva peale teateid 160. Nii möödunud jõulupühadel kui aastavahetusel registreeritud teadete põhjal võib öelda, et peamiselt on vägivallatsejaks mees, kes on oma elukaaslast rünnanud, kuid on ka erandeid.