Tallinna vangla direktoriks saab Andreas Kliimant.

Senise Tallinna vangla direktori Hannes Liivaku töö vanglateenistuses lõppes 2024. aasta lõpus.

2003. aastal alustas Kliimant vanglateenistuse karjääri Ämari vanglas. Mitmeid aastaid töötas ta Tartu vanglas, julgeolekuosakonnas ja seejärel teabe- ja uurimisosakonna juhatajana. Seejärel töötas ta Viru vanglas direktori asetäitjana alaealiste ja noorte karistuse täideviimise valdkonnas.

Kliimantil on ka kuueaastane töökogemus Jõhvi politseijaoskonna juhina, kus ta on paralleelselt juhtinud ka Rakvere politseijaoskonda. Kliimant on osalenud mitmete suurte kriiside lahendamisel, sealhulgas edukalt Narva tanki teisaldamise operatsiooni planeerimisel. Tal on Tartu Ülikoolist omandatud õigusteaduse bakalaureus ja cum laude magister muutuste juhtimisest ühiskonnas.

Kliimanti sõnul kandideeris ta vangladirektori kohale huvist vanglateenistuse viimaste aastate muutuste vastu ja ta näeb Tallinna vanglat olulise rolli kandjana süsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel.

«Minu eesmärk on keskenduda vanglateenistuse strateegia elluviimisele, et kõik töötajad oleksid ühtses rütmis ja igal teol vanglas oleks selge perspektiiv. Vajalik on inimeste ja meeskonna arendamine, selleks võimaluste loomine. Tähtis on töökeskkond, kus inimesed tahavad ja saavad oma panuse anda. Oluline on, et õiged inimesed oleksid õigel kohal ja toimuks areng nii meeskonnas kui ka tööprotsessides,» sõnas Kliimant.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles, et ootab Kliimantilt Tallinna vangla arendamist maailma tippvanglaks.

«Eesti justiitskorrektsioon ehk lihtsamas keeles kurja teinud inimestelt vabaduse võtmine ja nende vanglas kinnipidamine on juba maailma üks parimaid. Eestile kohaselt ootan innovatsiooniga edasi minemist, digilahenduste abil turvalisuse tõstmist ja tuleviku ohtudeks ja võimalusteks väga head valmistumist. Tallinna vangla on meie suurim vangla, kus uuel juhil on hea võimalus kaasavalt oma juhtimistava ja strateegiat rakendama hakata,» ütles Pakosta.