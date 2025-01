Michal: NATO suurendab kohalolekut Läänemerel

«​Estlink 2 katkemise kulu on hinnatud aasta keskmisena 1,4 senti kilovatt-tunni peale. Me teame, et umbes pooled tarbijatest on oma elektrihinna fikseerinud ning võttes arvesse seda ja eelduse, et rikke kõrvaldamine võib aega võtta ligi kuus kuud, võiks olla kulu 39 miljoni euro ringis,» ütles Alender, kes viitas Eesti Energialt tellitud analüüsile.

Valitsuskabineti istung keskendus peamiselt kriitilise taristu kaitsele ja energeetikale, millega jätkatakse ka pärastlõunal. «Põhiline aruteluteema tuleb, et milline on meie energeetika väljavaade, kuidas saame astuda samme, et majandus oleks konkurentsivõimeline ka olukorras, kus ründed taristu vastu on reaalsed,» märkis Michal.

«Kui vaadata, mida toob kaasa Estlink 2 lõhkumine, siis ta kindlasti mõjutab üldist energiabilanssi Eesti ja Soome vahel. See mõju ei ole tohutult suur, aga võib tekitada ajutiselt hinnakõikumisi, tõdes peaminister.

Täiendavate reservvõimsuste loomine

Pärastlõunasel kabinetikoosolekul jätkab valitsus arutelu, mida teha selleks, et Eesti majandus ja ettevõtjad oleksid konkurentsivõimelisemad. Peaministri kinnitusel tulevad arutelule erinevad plaanid, muu hulgas kaalutakse võimalust Eesti tööstustele, mis üle teatud efektiivsuse suudavad energiat kasutada, taastuvenergia tasust suures osaks vabaks saada.