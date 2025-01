Karmid süüdistused JJ-streeti tantsukooli vastu tõid kaasa järelevalve

Mõeldes erinevatele osapooltele, teeb liit järgneva avalduse:

«Hea tantsuõpilane, lapsevanem ja tantsuõpetaja, kes sa oled osa või olid osa JJ-Streeti kogukonnast ning sa tunned, et vajad toetust (et toimunut mõtestada, saada kindlust ja julgust lahkumiseks, leida uus tantsukool jätkamiseks, jagada läbielatut jm.), siis tea, et sa ei ole üksi. Sinu kõrval on palju inimesi, kes sind praegu toetavad ning Eesti Tantsuhuvihariduse Liit organisatsioonina. JJ-Streeti poolsed kohtuga ähvardamised või muud ähvardused ei päde. Meil on suutlikkus sind kaitsta. Palun pöördu ning anna oma murest teada!» kirjutas liit.

Huvihariduse standardid on loomisel

«Hea tantsuõpilane ja tantsuõpetaja, kes sa osaled või osalesid JJ-Streetis ning arvad endiselt, et kõik on hästi ning plaanid jätkata – loe palun mitu korda Levilas ilmunud artiklit, loo endale võimalus, et taanduda ning siis otsustada, kelle või mille huvides tegelikult JJ-Street tantsukool tegutseb,» kirjutas liit. Organisatsioon rõhutas, et Eestis on väga palju võimalusi tänavatantsu õppeks ja õpetamiseks, kus on toetav keskkond ja vastutustundlikud juhid. «Tasub mõelda, mis on tegelikult ilusate sõnade ning hästi vormitud turundusstrateegia taga. Lõpuks on aga kõik igaühe enda otsustada ning valiku teed Sina,» rõhutas liit.