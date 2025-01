Postimehe poolt Eesti aasta inimeseks valitud riigikontrolör Janar Holm ütleb, et palju asju on Eestis tegelikult hästi, aga tema amet nõuab just puuduste välja toomist. Eelmise aasta suurim pettumus oli seejuures Rail Baltic. Audit näitas, et eriti Lätis, aga see mõjutab ka Eestit, on asjad palju halvemad kui arvati. Lähituleviku kõige kriitilisemad otsused seisavad ees aga energeetikas. «Sest see on nii tähtis,» rõhutab Holm.