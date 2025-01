Holm: tunnustus annab tõesti uue jõu

Janar Holm ütles tänukõnes, et on väga üllatanud.

«Tunnen end täna mõneti nagu Eesti aasta loomaks nimetatud põder, kes on aasta loom lihtsalt sellepärast, et ta on põder. Ma näen, et see on tunnustus seetõttu, et oleme teinud oma tööd hästi. Riigikontroll ja minu kolleegid,» sõnas Holm.

Ta lisas: «Püüame olla silmad ja kõrvad lahti, rääkida seda, mis on Eesti inimestele ja Eesti arengu ning ettevõtete jaoks oluline. Kas raha kasutatakse parimal viisil, kas seadusi ja lubadusi täidetakse?» Holm tähendas, et asjadest räägitakse nii, nagu need on. «​Oleme sõltumatud ja see on ääretult suur asi. Sellest, millest me räägime, on oma mõju,» ütles aasta inimene.

Holm lausus, et mõju on selles, et asjad saavad korda. Nii tõi ta näitena riigieelarve muutmise, Balti riikide koostööna valminud Rail Baltica auditi. «Kindlasti on asju, mida ei ole lahendatud,» sõnas ta. Holm tõi näitena perearstide keskmise vanuse. Holm nentis, et nad on järeleandmatud ja teatud aja järel käiakse teemasid nii-öelda üle vaatamas, et ühist raha kasutataks mõistlikult ja lubadusi täidetakse. «​Tunnustus annab täiesti uue jõu sel aastal edasi minna,» ütles Holm.

Postimehe aasta inimese tiitliga tunnustab Postimehe toimetus millegi olulise poolest silma paistnud inimest. Tava sai alguse 1997. aastal. Mullu pälvis selle tiitli Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ennastsalgava võitluse eest kooli püsimajäämise nimel.

Postimehe aasta inimesed 1997 – Ardo Hansson 1998 – Linnar Viik 1999 – Andres Metspalu 2000 – Ilmar Petersen 2001 – Ivar Must 2002 – Andrus Veerpalu 2003 – Alar Sikk 2004 – Eesti sõdur Iraagis 2005 – Tarmo Soomere 2006 – filmi «​Leiutajateküla Lotte» tegijad 2007 – Marina Kaljurand 2008 – Gerd Kanter 2009 – Sofi Oksanen 2010 – Tanel Laisaar 2011 – Anne Sulling ja Hannu Lamp 2012 – Urmas Dresen 2013 – Mart Noorma 2014 – Hirvo Surva 2015 – Ivo Felt 2016 – Tõnis Lukas 2017 – Asko Lõhmus 2018 – Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Kirke Kangro ja Lidia Zarudnaja 2019 – Tanel Toom 2020 – Arkadi Popov 2021 – Katri Raik 2022 – Johanna-Maria Lehtme (auhind võeti ära mais 2023) 2023 – Pille Kaisel