TÄNAVAKÜSITLUS Kuidas maksutõusude keskel hakkama saada?

Elisabeth rääkis «Reporterile», et maksutõusud pole küll meeldivad, ent sinna ei saa inimesed midagi parata. Kaupo seevastu ei usu, et maksutõusud tema argipäeva ülemäära mõjutaks. «Ma arvan, et sellest on tehtud liiga suur furoor – see ei ole väga suur probleem,» ütles ta. «See, et meie kaitsetööstus saab areneda ja meie turvalisus tõusta on palju tähtsam, kui see, et me igaüks natuke panustame. Ma arvan, et see on kodaniku kohustus panustada, et meil oleks turvaline Eesti,» lisas Kaupo.