Riiklike matuste korralduses jääb lõppsõna perele

Uiboaed lisas, et korraldusliku poole pealt on lahkunu lähedastel siiski suur sõnaõigus. «Riiklikel auavaldustel, ka matustel, on oma elemendid, kuid nende sobivuse ja kasutamise üle otsustab ikkagi perekond,» mainis Uiboaed. «Näiteks kui perekond ei soovi kiriklikku matusetalitust, siis meie seda peale ei suru. Ikka lepitakse perega kokku ja kui nad pole nõus mõne elemendiga, mida me tavaliselt teeme, siis see lahendatakse ära. Täpsema kava paneb paika perekond koos korraldustoimkonnaga.»