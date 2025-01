Zelenskõi sõnul võib ettearvamatu Trump aidata sõja lõpetada

«Trump on väga tugev ja ettearvamatu ning ma tõesti tahaksin, et president Trumpi ettearvamatus kehtiks ka Venemaa suhtes. Usun, et ta tõesti tahab sõja lõpetada,» rääkis Ukraina liider.

20. jaanuaril ametisse asuv Trump on öelnud, et lõpetab peaaegu kolm aastat kestnud konflikti 24 tunniga pärast võimule saamist. Väide on äratanud skeptitsismi Kiievis, kus kardetakse, et riik on sunnitud rahu nimel territooriumist loobuma. Ühtlasi kardetakse, et vabariiklased võivad USA elutähtsa sõjalise abi andmist aeglustada või selle täielikult peatada.

Ukraina liider on püüdnud luua sildu Trumpi ja tema meeskonnaga alates novembris toimunud valimistest.

Zelenskõi sõnul toetab ta ideed, et Prantsusmaa paigutaks Ukrainasse rahuvalvajad tagamaks edaspidist rahukokkulepet Venemaaga, kui see peaks tekkima, kuid rõhutas, et see peaks olema samm NATO sõjalise alliansiga liitumise suunas.

«Toetame seda algatust, kuid Prantsusmaast üksi ei piisa. Me ei tahaks, et see oleks üks või kaks riiki, kui tegemist on sellise algatusega. See peaks kindlasti olema tee NATO suunas,» seletas Zelenskõi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on Lääne vägede Ukrainasse saatmise ideed varemgi välja käinud ja ütles eelmisel aastal, et niiöelda saapaid maas ei saa välistada.

Zelenskõi on samas tunnistanud, et Ukraina armee on väsinud Venemaa lakkamatu rünnaku tõttu rindel.

«Nad pingutavad ja poisid on väsinud,» sõnas Zelenskõi.