FOTOD Rohke lumi ja tuisk on muutnud teeolud mitmel pool keeruliseks

Viimastel andmetel on kohati maha sadanud ligi 40 sentimeetrit lund, mida on tulnud prognoositust enam.

Teehooldajad on väljas ja tegelevad lumetõrjega, ent jätkuv lumesadu muudab selle keeruliseks. Seega soovitab transpordiamet võimalusel liiklemist vältida. Kui siiski on vaja sõitma minna, siis tuleb sõitudeks varuda oluliselt rohkem aega kui tavapäraselt. Saju aladel tuleb vähendada oluliselt lubatud sõidukiirust, hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.

«Palume liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata veebilehelt www.tarktee.ee,» lisas transpordiamet.

Lumesadu jätkub

Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on peamiselt lumised, paiguti ka soolaniisked ja soolalumesegused. Kohati tuiskab.

Õhutemperatuur on -2 kuni -6 kraadi, läänerannikul kohati kuni 0 kraadi. Tihedas lumesajus ja tuisus on nähtavus halb.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab reedel mitmel pool lund, kohati on sadu tugev ja tuiskab. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Teedel on libedust!