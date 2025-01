Lääneranna muuseumi juht Marika Valk lahkub ametist

Valk rääkis, et on Lihula mõisa koos mõisaansambliga elujõuliseks ja toimivaks kujundanud. «Aeg on jätkata noorematel oma muuseumikäsitluse ja maailmavaatega,» sõnas pikaaegne muuseumijuht.

2025. aastast on muuseumi nimeks Lääneranna Muuseumid ja see asub Lihulas. Muuseumi alla kuuluvad Lihula muuseum asukohaga Lihulas ja August Tampärgi nimeline Hanila muuseum asukohaga Hanila külas.

Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Lääneranna vallale olulise pärandi kogumine ja säilitamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tugevdamisele.