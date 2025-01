FOTOD Narvas mälestati rivistusega Vabadussõjas langenuid

«105 aastat tagasi näitasid meie esivanemad just siin, vaenlase vastu Narva linna ja Narva jõe joont hoides, et Eesti riigikaitsjad on tugevad, kartmatud ja võidukad. Nende meeste ja naiste isamaa-armastus, unistus iseseisvast riigist ja visa vastupanu oli nii tugev, et ülekaaluka vaenlase korduvad pealetungiponnistused muuta rindejoont nurjusid ja ta oli sunnitud järele andma ning sõlmima vaherahu Eesti riigi tingimustel,» ütles ta. Kundla lausus, et on kindel, et ka tänased riigikaitsjad ehk meie kaitseväelased, reservväelased, jõustruktuuride esindajad, liitlased ja lõpuks kõik kodanikud on vajadusel valmis relv käes tõestama, et meie võitlustahe ja vastupanuvõime on ükskõik kui ülekaalukast vastasest suurem.