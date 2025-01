INTERVJUU Kaitseminister: 100 miljoni euro jagu tellimusi Eesti kaitsetööstusele Ukraina toetuseks ei kujune mingiks probleemiks

Temperatuur ei ole meie jaoks kuidagi muutunud. Me jätkuvalt ütleme, et 2,5 on võimalik kokkulepe minimaaltasandil. Aga ma usun, et pärast 20. jaanuari (kui Donald Trump presidendiametisse astub) kuuleme teisi sõnumeid ka Valgest majast. Ja eks siis saame vaadata, kuidas on teiste liitlaste reaktsioon sellele, mis sõnum Valgest majast tuleb. Ma olen üsna veendunud, et Valgest majast ei tule alla kolme protsendi sõnumit ja seetõttu meie enda tase – isegi Ameerika Ühendriikidest grammi võrra rohkem panustamas – on hea positsioon selleks, et kõiki liitlasi püüda veenda selles, et alliansi kaitseks peame me kõik rohkem tegema, mitte ainult idapiiril (asuvad riigid).