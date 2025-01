«Aga me ei osanud seda välja mõelda. Olid oletused, kuid ei ühtegi selget viidet. Et aga kursusel oli koputajaid ja ilmselt mitu, selge see. Ikkagi õigusteaduskond.» Kingo meenutas, et nad hakkasid mõtlema teistpidi, teise loogika alusel: «​Võtsime lähedasteks sõpradeks vaid neid, kes kindlasti polnud koputajad.»