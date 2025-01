Eesti Pimedate Liidu aseesimees Priit Kasepalu on punktkirja lugenud 40 aastat. Ta on mees, kes toimetab teosed punktkirja.

«Punktkirja lehekülg on teistes mõõtmetes – ridade kui ka rea pikkuste koha pealt. Tavaliselt on 36 tähemärki ühes reas, aga tavakirjas raamatus on read pikemad,» selgitas ta.