Zelenskõi: Ukraina võtab vastu EL-iga liitumiseks vajalikke seadusi

«Sõja ajal hääletasime paljude reformide poolt – korruptsioonivastane, pangandus, maareform ja suurerastamine. Ja sõda meid ei peatanud. Jah, see pidurdas meid, aga me läksime paljude asjadega edasi,» rääkis Zelenskõi.

President märkis, et sõjaseisukord on igal juhul võimaluste, õiguste ja vabaduste piiramine.

«Kuid seda sõjaseisukorda ei kehtestud mitte sellepärast, et keegi seda tahtis – kõigepealt tuli agressioon,» seletas president.

«Aga kahjuks ei saa me makse alandada, vaid vastupidi,» lisas riigipea ja selgitas, et sõjaväemaksu tuli tõsta.

Venemaa teatas pühapäeval, et Ukraina alustas vasturünnakut piiriäärses Kurski oblastis, kuhu Kiievi üksused augustis üllatusliku sissetungi korraldasid.

«Umbes kell üheksa hommikul Moskva aja järgi (Eesti aja järgi kella kaheksa paiku), selleks, et peatada Vene sõjaväelaste edenemist Kurski suunal, alustas vaenlane vasturünnakut,» märkis Venemaa kaitseministeerium.

Esialgu ei ole selge, kui palju suutsid ukrainlased oblastis edeneda, kuid Kremli-meelsed sõjablogijad teatasid varem päeval, et käib uus võimas pealetung.

Vene väed on viimastel nädalatel kasutanud rindejoone kõige aktiivsemates osades rünnakuteks vähem soomusmasinaid. Seda täheldanud ISW peab võimalikuks, et põhjus peitub vajaduses viimaseid Nõukogude Liidu ajast jäänud tagavarasid hoolikamalt kokku hoida.

Ukraina sõjaväeallikate sõnul on Vene väed viimastel nädalatel Kurahhove suunal rünnakuid läbi viies läinud üle peamiselt jalaväe kasutamisele ning soomusmasinaid kasutavad nad vaid jalaväe rünnakute tuletoetuseks.

Lisaks ütles Ukraina kaitsejõudude ohvitser ajalehele The New York Times, et Vene väed kasutavad Ida-Ukrainas rünnakute ajal üha enam elektrilisi rollereid, mootorrattaid ja maastikusõidukeid.