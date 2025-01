Zelenskõi pakkus Trumpile USA relvade ostmist Vene külmutatud rahadega

«Ma ütlesin USA presidendiks valitud Donald Trumpile, et see on üks julgeolekugarantiidest: võtke 300 miljardit USA dollarit külmutatud Venemaa varasid ja meie võtame selle eest, mida vajame oma kodumaa kaitsmiseks. Me ei vaja Ühendriikidelt kingitusi. See on kasulik teie tööstusele ehk Ameerika Ühendriikidele. Me investeerime sinna Venemaa raha, mitte Ukraina raha ja mitte Euroopa raha - Vene raha. Nad peavad selle agressioonisõja eest maksma. Kas see on üks turvagarantiidest? Jah, muidugi. Sest see on sõjaline tagatis,» seletas Zelenskõi.