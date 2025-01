Zelenskõi sõnul ei armasta Putin oma riiki ega rahvast

Veebiajakirjanik Lex Friedman ütles intervjuu ajal Zelenskõiga, et sõja lõpetamises oleks raske kokku leppida, kui pidada mingi riigi presidenti täiesti hulluks.

«Kes on tšetšeenid? Erinevad inimesed. Teistsugune usk. Teised inimesed. Eri keel. Miljon hävitatud. Ja kuidas ta selle hävitas? Ja kuidas ta nad tappis? Armastusega? Ma arvan, et võibolla kallistustega?» ironiseeris Zelenskõi.

Ukraina president toonitas, et Putin ei armasta oma rahvast, vaid ainult oma kaaskonda. Selle tõestuseks on diktaatori pidev valmisolek saata oma rahvas võõrale maale surema.

Tšehhi välisminister Jan Lipavský ütles varem päeval, et rahu Venemaa ja Ukraina vahel tuleb saavutada jõuga, et Kremli väe rünnakud ei oleks tõhusad.

Lipavský kohaselt on rahu Venemaa ja Ukraina vahel võimalik saavutada ainult Vene poole jõulise survestamisega, et Putin muudaks oma suhtumist Ukraina rahvasse, riiklusesse ja juhtimisse.

«Diktaator Putin ei tunnusta Zelenskõid presidendina, ei tunnusta ukrainlasi rahvana ega tunnusta Ukrainat riigina. Nad ütlevad, et nad ei ole tema partnerid, seega jätkab ta ründamist. Seetõttu tuleb vältimatult saavutada rahu jõumeetoditega, et Venemaa rünnakud poleks tõhusad ja et Putin oma vastava seisukoha ümber mõtleks,» kirjutas Lipavský sotsiaalmeediakanalis X.