Zelenskõi sõnul vabandas Lukašenko tema ees sõja esimestel päevadel

«Rääkisin Lukašenkoga telefoni teel sõja esimestel päevadel ja ta vabandas ning väitis, et see polnud tema, vaid Putin kasutas Valgevene territooriumi. Need on tema sõnad ja tinglikult on mul tunnistajaid. Lukašenko ütles, et ta vabandab,» rääkis Zelenskõi.