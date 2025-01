Ringkonnakohus jättis Kert Kingo karistuse muutmata

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, mis puudutas süüteo kvalifikatsiooni. Ringkonnakohus leidis, et süüdistatavatele süüks arvatud kelmus ja sellele kaasaaitamine ei ole korduvad, vaid õiguslikus mõttes on tegemist ühe vältava teoga.

Ringkonnakohus nõustus ka maakohtu hinnanguga, et advokaadibüroo läbiotsimine oli seaduslik ning selle käigus saadud tõendid on lubatavad.

Samuti leidis kohus, et menetlejal on õigus tõlgendada mõisteid «Riigikogu liikme töö» ja «Riigikogu liikme tööga seotud kulu» seaduse raames. Kohtumenetluses tuvastati, et Kert Kingo esitatud kulud ei olnud seotud tema tööga Riigikogus, vaid puudutasid kolmandate isikute õigusabikulusid tsiviilasjas, millel polnud seost Kert Kingo maine kaitse ega Riigikogu liikme ülesannetega.

Kohtu hinnangul said nii Kert Kingo kui ka Martin Traat aru, et esitatud õigusabikulud ei olnud seotud Riigikogu tööga. Keelueksimust ei tuvastatud, kuna varasemad kaasused ja avalikkuses avaldatud seisukohad on kinnitanud, et ebaõigete andmete esitamine kuluhüvitiste taotlemisel on keelatud ja karistatav. Samuti leidis ringkonnakohus, et Kert Kingo puhul ei olnud eksimus vältimatu.