«Selgelt joonistus ka seekord välja, et tegemist on poliitilise protsessiga ja näitab kui suur on korruptsioon meie õiguskaitse ja õigust mõistvates asutustes. Meil on manipuleeritavad kohtud. Kui seni on kõiki riigikogu liikmeid koheldud ühtemoodi, siis ainult mind koheldakse teistmoodi ja kehtestatakse erisugused reeglid,» ütles Kingo BNS-ile.

Põhjuseks on Kingo arvates see, et tema ei ole liberaalse, vaid konservatiivse maailmavaatega. «Liberaalse maailmavaatega inimeste puhul on prokuratuur järjepidevalt silma kinni pigistanud. Slava Ukraini MTÜ kaasust on siidikinnastega käsitletud, Marko Mihkelsoni puhul ei alustatud üldse menetlust. Lisaks hurjutab mind justiitsminister Liisa Pakosta selle eest, et mina toon avalikuse ette riigiprokuröride seaduserikkumised,» rääkis Kingo.