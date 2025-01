«Pärast toimikuga tutvumist on kaitsjatel õigus esitada omapoolseid taotlusi, mis võib tingida vajaduse teostada täiendavaid menetlustoiminguid,» ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri nõunik Gerli Vaher.

Ta rõhutas, et kuna kriminaalasjas on kahtlustatavaks riigikogu liige, on võimalik süüdistus esitada alles pärast saadikupuutumatuse äravõtmist. Seda saab õiguskantsleri taotlusel teha riigikogu.