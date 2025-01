VIDEO Vette kukkunud mehe elu päästnud Rasmus: hädaabinumbrit 112 on kerge meeles pidada

Heimtalu põhikoolis õppiv Rasmus rääkis hiljem Kanal 2 «Reporteri» saates, et nad läksid sõpradega õhtupoolikul Valuoja orgu ja seal tuli nende juurde keegi mees. «Küsisin, et kas tal külm ei ole, tema ütles, et ei ole, aga ma vaatasin, et tal on käed tulipunased,» lausus Rasmus.

Mõni hetk hiljem oli mees juba jää peal. «Teised küsisid, et kas peaksime helistama 112, ja mina ütlesin, et helistame muidugi,» meenutas Rasmus. «Nemad ei julgenud rääkida, andsid telefoni mulle, aga kohe käis mingi pauk ja mees oli seal sees jalgupidi, karjus appi-appi. Seal oli kaks inimest, kes kõndisid koeraga ja siis järgmisel hetkel ma karjusin, et tulge ruttu siia. Mulle lasteaias kunagi õpetati, et kui te näete midagi sellist, siis kindlasti helistage. Hädaabinumbrit saab hästi meelde jätta niiviisi: sul on suu ja nina ja kaks silma, et siis 112.»