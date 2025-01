Kui Roman oli ülikooli teisel kursusel, kevadel 1979, jõudis ta oma ema, samuti tunnustatud juristi, sügavalt Nõukogude-vastaste vaadetega Simonaga vestluseni, mida viimane oli aastaid edasi lükanud: mida see Nõukogude süsteem endast ikkagi kujutab. Vestluse lätteks oli Romani enda meeleheitepuhang. «Sul ei ole aimugi, ema, kui raske on seista iga päev silmitsi vihkamisega,» pahvatas Pipko. «Vaidlen neile pidevalt vastu, kuid ma ei suuda neid veenda, et mitte kõik venelased ei ole okupatsiooniväe esindajad,» meenutas Simona 2002. aastal ilmunud raamatus Romani öeldut.